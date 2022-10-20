لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 70 ألف جنيه| صور

شهدت أسعار السيارات الجديدة عدة قفزات سعرية متعاقبة أدت لصعوبة شراء سيارة جديدة بواسطه محدودي الدخل، مما أدى لزيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة كحل بديل.

يستعرض صدى البلد أبرز 5 سيارات اقتصادية بسعر أقل من 70 في السياق التالي.

كيا برايد موديل 1997

كيا برايد موديل 1997

تعتمد السيارة كيا برايد موديل 1997 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي، مع قوة تصل إلى 88 حصانا عند 6300 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، مع بعض التجهيزات بحسب حالة السيارة وتاريخ إصدارها ومنها، سنتر لوك، ونظام صوتي، بالإضافة إلى زجاج كهربائي التحكم، ومكيف هواء يدوي، وقطعت مسافة تصل الى 95,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة كيا برايد موديل 1997 بـ 50 ألف جنيه.

هيونداي اكسيل موديل 1996

هيونداي اكسيل موديل 1996

وتستمد السيارة هيونداي اكسيل موديل 1996 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مكون من 5 سرعات مانيوال يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 1300 سي سي، إلى جانب اعتماد السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات لبعض الفئات، وقطعت أكثر من 200,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1996 بـ 63 ألف جنيه.

فيات سينا موديل 2002

فيات سينا موديل 2002

جاءت السيارة فيات سينا موديل 2002 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تبلغ مقدارها 85 حصان، يتصل المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، يبلغ سعة خزان الوقود نحو 48 لتر، بينما يبلغ تسارع السيارة من حالة السكون للوصول إلى أعلى نقطة 100 كم/الساعة خلال 12.4 ثانية، وقطعت مسافة تصل الى 170,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2002 بـ 62 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو موديل 1996

فولكس فاجن بولو موديل 1996

تأتي سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1996 بمحرك سعة 1400 سي سي أو 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 100 حصان، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف من 5 سرعات، وتصل السرعة القصوى الى 188 كيلو متر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من وضع السكون حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.5 ثانية.

يبدأ سعر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1996 بـ 59,000 ألف جنيه.

هيونداي اكسيل موديل 1994

هيونداي اكسيل موديل 1994

جاءت هيونداي اكسيل موديل 1994 بمحرك سعة 1300سي سي، قوته 106 حصان، وعزم أقصي للدوران 135 نيوتن/متر، بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، وتتميز بمقصورة داخلية مميزة ومريحة، بالإضافة لمكيف هواء، مع مقاعد خلفية واسعة، ونوافذ كهربائية، وقطعت السيارة 10,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 بـ 68 ألف جنيه.