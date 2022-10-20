أثبت أن لمساته حلوة.. خالد الغندور يعلق على هدف سامسون فى سموحة

علق الاعلامى خالد الغندور ، على هدف سامسون أكينولا لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك، أمام سموحة في الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك “ بسم الله ما شاء الله رغم الوقت القليل لكن سامسون اثبت ان لمساته حلوة و مش بيفكر مرتين و احرز هدف في ربع ساعة لعبها و نازل و نتيجة اللقاء صفر صفر ”.

وحقق نادي الزمالك فوزاً مثيراً على نادي سموحة، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري WE المصري.

وسجل شريف رضا لاعب سموحة هدف المباراة الأول، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 79 من عمر المباراة، قبل أن يحرز سامسون أكينولا الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

وحصد نادي الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.