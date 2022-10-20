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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حدث ليلا.. ضبط مستريح استولى على 2 مليون و500 ألف جنيه بسوهاج.. ننشر أسباب خناقة جمهور الأهلي والإسماعيلي بعد المباراة.. عقوبات صارمة في الانتظار

صدى البلد

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار على مدار الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

استولى على 2 مليون و500 ألف جنيه.. ضبط مستريح الهواتف الذكية بسوهاج
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، بالتعاون مع ضباط قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، من ضبط حاصل على دبلوم صنايع، في منتصف الثلاثينات من العُمر؛ لاستيلائه من 10 مواطنين، على 2 مليون و500 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة الهواتف الذكية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ المالية.
 

محمد سامي عن زوجته مي عمر: بغير عليها فى كل وقت ولحظة
رد المخرج محمد سامى على سؤال :" أمتي محمد سامي بيغير على زوجته الفنانة مي عمر، وقال :" بغير عليها فى كل وقت، وفى كل لحظة وبغير عليها وهى بتكلم مع حد ".
 

الأهلي فى مفاوضات هامة لضم مهاجم أفريقي دولي بانتقالات يناير.. تفاصيل
كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ان النادى الاهلى مازال في مباحثات ومفاوضات هامة من اجل تحقيق اهدافه واستكمال خطته في دعم الفريق الاول لكرة القدم . 
 

حسني عبد ربه: إقالتي عناد مع المدرب.. وخايف على الإسماعيلي.. فيديو
اعتبر حسني عبد ربه، مدير الكرة بالإسماعيلي المقال، أن إقالته من منصبه عناد مع المدرب الإسباني للفريق خوان كارلوس جاريدو، حسب قوله.
 

عقوبات صارمة في الانتظار.. ما سبب خناقة جمهور الأهلي والإسماعيلي بعد المباراة؟
انتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي أمس بفوز هام للنادي الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، على ستاد الجيش المصري بمدينة برج العرب.
 

والد مهسا أميني يخرج عن صمته ويكذب رواية إيران عن مقتلها
خرج والد الفتاة الإيرانية مهسا أميني عن صمته للمرة الأولى منذ وفاة نجلته عقب إلقاء القبض عليها من جانب "شرطة الأخلاق" في إيران وهو الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة في البلاد أسفرت عن خروج مظاهرات عديدة تندد بقمع السلطات الإيرانية.
 

ماذا يعني قرار بايدن بسحب النفط من المخزون الاستراتيجي؟
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرج عن 15 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي بحلول نهاية العام، لافتًا إلى وجود استراتيجية لإعادة ملء المخزون عند وصول الأسعار لما دون الـ70 دولارا.
 

نجوم كبار.. علاء مرسي يعتذر لـ أحمد حلمي ونادية الجندي ودرة
أعرب الفنان علاء مرسي عن استيائه مما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا أنه لا يقصد الإهانة لزملائه فهم نجوم هذا الجيل ويمتلكون موهبة كبيرة ولكن ما حدث هو استقطاع كلام  من  كلامي  وترتيبه  بشكل  يسئ  لمن  اتحدث  عنهم من أجل  الحصول عن الترند. 
 

أوكرانيا .. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف داعية سكان المدينة إلى النزول إلى الملاجئ خوفا من قصف جوي روسي محتمل.
https://www.elbalad.news/5489895

 

عبد الملك: الونش قد يغيب عن السوبر.. وسيراميكا الأفضل في الجولة الأولى..فيديو
يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن محمود حمدي الونش قد يغيب عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.
 

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