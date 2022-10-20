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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثالثة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني

فشلت جلسة البرلمان اللبناني الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية خلفًا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الجاري.

وأظهرت نتائج الفرز، حصول المرشح ميشال معوض على 42 صوتًا، مقابل 55 نائبًا صوتوا بأوراق بيضاء.

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الاثنين المقبل.

في سياق متصل، قالت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا إن المنظمة الأممية تشجع دائما على تشكيل حكومة جديدة وإنجاز الإصلاحات المطلوبة، وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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جاء ذلك في تصريحات أمس الأربعاء عقب لقائها برئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية في العاصمة بيروت.

وأضافت فرونتسكا أن اللقاء تناول استعراض الأوضاع العامة في البلاد، حيث قدمت التهنئة لرئيس الحكومة بإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، كما ثمنت جهود ميقاتي في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت أن اللقاء تطرق إلى القوانين الإصلاحية وعمل مجلس النواب، خصوصا بالنسبة لقانون السرية المصرفية الذي أدخل عليه مجلس النواب تعديلات أمس، داعية للتعامل بإيجابية لما فيه مصلحة لبنان.

البرلمان اللبناني رئيس انتخاب مجلس النواب لبنان

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