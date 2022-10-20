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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مدفيديف: شولتس سلك في الطريق القذر لتوبيخ روسيا.. ولا يتذكر جرائم النازية

ديمتري مدفيديف
ديمتري مدفيديف

قال ديمتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، سلك طريق اللوم القذر لروسيا لاستخدامها الجوع والطاقة أثناء الصراع، لكن ليس له أن يتحدث عن ذلك.

وكتب مدفيديف علي “تلجرام”، "شرع شولتس، بعد صديقته في الحكومة، وزيرة الخارجية أنالينا بوربوك، في السير على الطريق القذر باتهام بلدنا باستخدام الجوع والطاقة أثناء الصراع. بالتأكيد ليس للمستشار الألماني أن يتحدث عن هذا. دعه يتذكر فترة النازية وحوالي 30 مليون مواطن في بلادنا ماتوا من الحرب والجوع والبرد".

وفي وقت سابق، قال شولتس، خلال كلمة ألقاها في البوندستاج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الطاقة والجوع كسلاح ضد الغرب.

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم صادرات الطاقة والغذاء الروسي

وأضاف شولتس، في كلمة له أمام البرلمان الألماني (البوندستاج)، "تحالفاتنا أصبحت أقوى مما كانت، وبوتين لن يحقق أهدافه من الحرب على أوكرانيا، واستراتيجية الأرض المحروقة لن تجعل بوتين يفوز بالحرب".

وتابع شولتس "حررنا أنفسنا من الاعتماد على الغاز الروسي وندعو مواطنينا لترشيد استخدام الطاقة، ووقعنا عقودا لاستيراد الغاز مع دول عدة ونواصل التوقيع مع دول أخرى لتأمين الاحتياجات خلال الشتاء".

روسيا مدفيديف المستشار الألماني الحرب النازية المانيا الطاقة

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