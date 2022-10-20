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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة عن افتتاح مصانع الرمال السوداء: الدولة تسعى لاستغلال مواردها بالشكل الأمثل

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع الرمال السوداء.

وقالت “محروس”، إن الدولة تسعى جاهدة لاستغلال الموارد الطبيعية في مصر الاستغلال الأمثل لتحقيق طفرة اقتصادية في ظل العجز الحالي والأزمات الراهنة التي يشهدها المجتمع الاقتصادي العالمي، لافتة إلى أن الدولة تطمح في زيادة حجم صادراتها والتحول إلى دولة مصدرة يأتي بوضع أهداف وخطط إستراتيجية اقتصادية قومية حتى نظفر بنتائج إيجابية.

وأكدت أن الرمال السوداء وغيرها من الموارد الطبيعية بمثابة كنز مهدر يحتاج فقط إلي دراسات وخطط ممنهجة لإقامة المشروعات التنموية الهادفة، مؤكدة أنه إدخال أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة سوف نحدث نقلة تنموية صناعية واقتصادية في مصر.

وأضافت عضو التنسيقية، “بهذا نكون في صدد مشاريع استثمارية جديدة تقوي من الوضع العام الاقتصادي الوطني وأكدت قائلة كما نوهت سابقا الدولة تسعي إلي تحقيق المعادلة السياسية والاقتصادية الصعبة والافتتاحات الاقتصادية في الوقت الحالي ما هو إلا مرآة لقوة الدولة”. 

واختتمت عضو البرلمان، أن مشروع اليوم سوف يسطره التاريخ في عهد سيادة الرئيس السيسي فضلا عن كونه سوف يبرز مكانة مصر بشكل أوضح على الخريطة الاقتصادية التجارية الدولية.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا البرلمان

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