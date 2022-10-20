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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند لسبب غريب.. 10 صور آثارت الجدل لـ ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تحرير شقيقها وائل عبد العزيز محضرا ضد زوجته طبيبة الأسنان.

 

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وتعد الفنانة ياسمين عبد العزيز، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مختلف ومميز دائما، كما لا تظهر الفنانة ياسمين عبد العزيز بشكل كثير على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتميل الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى ارتداء الفساتين المميزة والمختلفة التي تكشف جمالها ورشاقتها، كما تفضل اختيار الألوان الغامقة التي تتناسب مع لون بشرتها. 

ومن الناحية الجمالية، تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز على وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج بألوان بنية، وتفضل اختيار أحمر الشفاه باللون البينك الناعم. 

كما تختار ياسمين عبد العزيز، تسريحات الشعر المختلفة التي تكشف جمال ملامحها، وتفضل اختيار الشعر الطويل .

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز 

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