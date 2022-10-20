عايزين نشتغل ست ساعات بس .. قصة مقترح أثار الجدل في مصر..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن الجدل الذي أثير مؤخراً في السعودية بشأن تقليص عدد ساعات العمل لست ساعات بدلاً من ثماني ساعات، حيث أثارت كاتبة سعودية الجدل من خلال اقتراحها عبر تغريدة لها بموقع "تويتر" بتقليص عدد ساعات العمل لتصبح ست ساعات بدلاً من ثماني ساعات.

وقالت الكاتبة السعودية مها عبد الله، في تغريدتها، إنه يجب تقليص عدد ساعات العمل إلي 6 ساعات، حيث أن 8 ساعات يوميا هي سرقة لعمر الإنسان، ولا يتبقي وقتا في يومه ليعيشه، ويأكل وينام ليكمل يومه التالي في مقر العمل.

وتابعت الكاتبة السعودية: "6 ساعات كافية للإنتاج الفعلي، وما يتبقي من اليوم يعود للفرد حتي لا يفقد عقله ونفسه في هذا الاستعباد الوظيفي".

وسبق وتم وطرح هذا المقترح في مصر قبل 4 أعوام وبالتحديد أكتوبر 2018، وحينها كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترح تقليص ساعات العمل اليومية.

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا المقترح، وإتخاذ الإجراءات حيالها، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

https://www.facebook.com/278847558797035/videos/849509132736286