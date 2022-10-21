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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سمكة قرش تهاجم شابة أمريكية

بترت ساقها.. سمكة قرش تهاجم شابة أمريكية في فلوريدا

صدى البلد

تعرضت شابة أمريكية بالغة من العمر 18 عاما، إلى بتر أحد ساقيها إثر هجوم  سمكة قرش  ضخمة يبلغ طولها 8أقدام أثناء سباحتها في المياه بأحد شواطئ فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية و لكن تمكن شقيقها إنقاذ حياتها في النهاية . 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار:، فإن شابة أمريكية بالغة من العمر18 عاما، تعرضت شابة لهجوم مفاجئ من سمكة قرش ضخمة أثناء سباحتها في أحد الشواطئ في ولاية فلوريدا الأامريكية أثناء قضاء عطلتها . 

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و بحسب ما أوضحت الصحيفة، فإن الشابة حالتها مستقرة و لكنها فقدت أحد ساقيها بسبب الهجوم الذي تعرضت له من سمكة القرش،أثناء سباحتها، و لكنها تتعافى في الوقت الحالي و لكن ليس بشكل كامل . 


أوضح شقيق الشابة أنهما كانا على متن قارب صغير و تركها شقيقها و خرج ليحضر معدات الغطس، و أخبرته أنها ستنزل المياه لتسبح و تنتظره، و لكن هاجمتها سمكة  القرش أثناء خروج شقيقها من المياه. 
ذكر الشاب أنه حينما رأى ذلك المشهد قام بطلب المساعدة من أحد المنقذين على الشاطئ و على الفور وصل إلى شقيقته و لكن بعد أن قطعت سمكة القرش ساقها و لكن في النهاية تمكن من إنقاذها و إخراجها سريعا للوصول إلى المستشفى .

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