محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس على رأس رمسيس الثانى تحدث منذ 33 قرنا

تحدث اللواء أشرف عطية "محافظ أسوان" عن آخر استعدادات المحافظة لتعامد الشمس على رأس الملك رمسيس الثانى.

وقال عطية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أن اسوان محافظة واعدة، ويوجد العديد من الفاعليات التى ستشهدها خلال الفترة القادمة.

احتفالات الفعاليات

وتابع محافظ اسوان: احتفالات الفعاليات تأتى تزامنا مع موسم سياحى مبشر للغاية ستشهده المحافظةـ معقبا:" بدوار الموسم تفرح".

وأضاف محافظ اسوان، احتفالية تعامد الشمس على رأس رمسيس الثانى ستكون اليوم، معقبا:" الظاهرة تحدث منذ 33 قرن من الزمن مما يكشف عبقرية الفراعنة".

