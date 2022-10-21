تراجع حاد في أسعار الذهب العالمية

سجلت أسعار الذهب مساء أمس الخميس أقل سعر تسوية وسط هبوط مفاجئ للدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وصل معها تسعير عقود مبادلة أسعار الفائدة إلى ذروة 5% في النصف الأول من العام المقبل.

وبحلول فجر اليوم الجمعة، سجلت العقود الآجلة للذهب 1,630.55 دولار لتنخفض بنسبة 0.22%، فيما ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 1.09% لتتم المتاجرة به على 18.56 دولار للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 2.30% لتتم المتاجرة به على 3.39 للرطل.

وفي تسوية مساء الأربعاء، كان الذهب قد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1627.81 دولار للأونصة بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 28 سبتمبر، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% عند التسوية إلى 1634.2 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 18.38 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين 2.3% إلى 886.75 دولار، كما تراجع البلاديوم 1.1% إلى 1990.22 دولار.

الدولار يهوى

شهدت عملة الدولار الأمريكية هبوطًا شديدًا ليستكمل سلسلة طويلة من الهبوط وذلك بعد هبوطه لأدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك تزامنًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.

وبحلول فجر يوم الجمعة، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين بعدما وصل في وقت سابق 0.11% إلى 112.750.

والخميس، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا نسبيًا 0.88% مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 112.92، وانخفض اليورو 0.95% إلى 0.9771 دولار، فيما وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 32 عامًا مقابل الين الياباني مقتربًا من حاجز 150 والذي يعتقد بعض المتداولين أن بنك اليابان ووزارة المالية قد يتدخلان عنده لشراء العملة.

هبوط حاد في الأسواق الأمريكية

من جانب آخر، أعلقت أسهم البورصة الأمريكية مساء أمس الخميس، عقب تعزيزها البيانات الخاصة بسوق العمل وتعليقات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشدة مما طغى على موجة من أرباح الشركات.

وارتفعت الأسهم في وقت مبكر من الجلسة، مدعومة بمكاسب أسماء منها شركة "آي.بي.إم" بعد أن تجاوزت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات تقديرات الأرباح الفصلية أول أمس الأربعاء وقالت إنها تتوقع تجاوز أهداف نمو الإيرادات للعام بأكمله.

يأتي ذلك بعدما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلاديلفيا، باتريك هاركر، إنه من المرجح أن يرفع صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة "أعلى بكثير" من مستوى 4% هذا العام، والإبقاء عليها عند المستوى التقييدي – مع ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال القيام بما هو أكثر من ذلك إذا لزم الأمر، علماً أن نطاق سعر الفائدة الأساسي حاليًا، يتراوح بين 3% و3.25%. كذلك، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، إنه ستكون هناك حاجة للمضي في رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم.

