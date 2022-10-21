تسريح جماعي.. تقليص الوظائف 75% في تويتر وخطر الاختراق يقترب

يعتزم إيلون ماسك تقليص عدد الموظفين في شركة تويتر للتواصل الاجتماعي بما يقرب من 75% في حالة استحواذه على الشركة، وفقاً لما أفادت به صحيفة واشنطن بوست.

وقالت واشنطن بوست إن ماسك يخطط لتقليص عدد العاملين في الشركة من 7500 إلى 2000 تقريباً.

وكانت الشركة تعتزم بالفعل إجراء تخفيضات كبيرة، حيث سيتم استبعاد 25% من الموظفين بحلول نهاية عام 2023، وإغلاق مراكز البيانات الرئيسية، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومع ذلك، قالت الصحيفة إن خطط ماسك ستؤثر على تجربة مستخدمي تويتر، مع زيادة خطر الاختراق، والتعرض للمواد المسيئة.

واقترح ماسك في البداية شراء الشركة قبل التراجع عن عملية الاستحواذ في أبريل الماضي، قائلاً إن تويتر قدمت مزاعم كاذبة حول عدد الحسابات المزيفة على المنصة.

وقامت شركة تويتر -رداً على ذلك- بمقاضاة ماسك في المحكمة لإجباره على المضي قدماً في الصفقة، وكان من المقرر إجراء محاكمة لمدة خمسة أيام في ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ماسك أكد بعد ذلك عرضه الأصلي.

لكن الملياردير ومنصة وسائل التواصل الاجتماعي لا يزالان مختلفين حول التفاصيل المهمة التي تحتاج إلى توضيح لإنجاز الصفقة، ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الصفقة.

ولتجنب المحاكمة، يجب أن يكمل ماسك الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار بحلول 28 أكتوبر الجاري.

ويعتزم الملياردير، إيلون ماسك، إتمام صفقة شراء الشركة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إنه "خلال عرض صفقته لشراء تويتر على المستثمرين، قال ماسك إنه يخطط للتخلص من نحو ثلاثة أرباع العاملين في الشركة وجعل عددهم أكثر بقليل من ألفي موظف".

وأضافت أنه حتى إذا فشلت صفقة ماسك لشراء تويتر، ستؤدي خطة الشركة لخفض حوالي 800 مليون دولار من كتلة رواتبها بحلول نهاية العام المقبل، إلى التخلي عن حوالي ربع العاملين فيها.

ورأت "واشنطن بوست"، نقلا عن مقابلات ووثائق، أن خفض عدد العاملين في الشركة المتمركزة في سان فرانسيسكو قد يؤدي إلى إضعاف قدرة المنصة على تعديل المنشورات المسيئة أو ضمان أمن البيانات.

وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ريتشموند، كارل توبايس "عندما يشتري إيلون ماسك موقع تويتر سيكون قادرا على أن يفعل ما يشاء".

وأضاف "أعتقد أنه يخطط لذلك"، مشيرا إلى أن موقع تويتر كان يواجه أساسا مشكلة في جني الأموال قبل أن يأتي ماسك و"يقاضيه".

ورفعت تويتر دعوى قضائية لإلزام ماسك بشروط صفقة الاستحواذ التي وقعها في أبريل بعدما حاول هذا الأخير التملص منها، وفقا لـ"فرانس برس".

وعلق قاض أمريكي الدعوى بعدما غير ماسك رأيه مؤخرا وأمهل الطرفين حتى 28 أكتوبر لإنهاء الصفقة الضخمة مجددا.

وقال ماسك ردا على أسئلة عن الأرباح الفصلية لتيسلا خلال الأسبوع الجاري إنه "متحمس بشأن وضع تويتر".

وأضاف "أعتقد أنه أحد الأصول التي ضعفت إلى حد ما لفترة طويلة لكنه ينطوي على إمكانات لا تصدق، على الرغم من أنه من الواضح أنني والمستثمرون الآخرون ندفع لتويتر حاليا مبالغ كبيرة".

ويثير إشراف ماسك المحتمل على موقع التواصل الاجتماعي المؤثر قلق ناشطين يخشون أن يفتح الأبواب أمام المزيد من المنشورات المسيئة والمضللة، حسب "فرانس برس".

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الجمعة، استمرار الركود حتى ربيع 2024 بعد أن أثار في وقت سابق مخاوف بشأن الطلب في الصين وأوروبا، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف ماسك على تويتر عندما سأله أحد المستخدمين عن مدى استمرار الركود "مجرد تخمين، ولكن ربما حتى ربيع عام 24".

وتراجعت أسهم شركة تسلا، الخميس، بعد يوم من تصريح ماسك أنه "من الصعب قليلا" على الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية حشد الطلب في مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي، حسب "رويترز".