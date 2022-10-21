سيول وأمطار رعدية في سيناء.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا| فيديو

عرضت القناة الأولى تقريرا عن الأحوال الجوية اليوم الجمعة، وجاء فى الفيديو أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن طقس اليوم يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، وأن الطقس سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبري، والوجه البحري وشمال الصعيد.

كما عرضت القناة أن الجو سيكون معتدلا على السواحل الشمالية، وسيكون حارا على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، و الجو سيكون لطيفا فى أول الليل.

وكشفت القناة أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، شمال محافظة البحر الأحمر.

سيول وأمطار رعدية

كما أن هناك أمطارا على السواحل الشرقية و وسط سيناء سوف تمتد لـ جنوب سيناء، و شمال محافظة البحر الأحمر، وأن الأمطار ستصل لـ سيول على جنوب سيناء، وستكون رعدية.

وعرضت القناة بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 21

العاصمة الإدارية 27 21

الإسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 26 20

مطروح 26 18

دمياط 27 20

بور سعيد 27 21

الإسماعيلية 28 18

السويس 27 21

العريش 27 19

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 30 22

الفيوم 28 21

الأقصر 34 20

أسوان 35 22

الوادي الجديد 32 19

أسيوط 30 19

شلا تين 33 24

حلايب 30 24