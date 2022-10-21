كيف تحصل على شقة سكنية بعواصم المحافظات| خاص

أعلن صندوق التنمية الحضرية عن قرب انتهاء المرحلة الاولى من مشروع تطوير عواصم المدن، “ مشروع دارة” والذى يستهدف تطوير 500 ألف وحدة سكنية فى 29 محافظة، استعداداً لطرحها للجمهور والمواطنين الراغبين فى الحجز فى تلك الوحدات، علماً بأن الطرح والحجز سيكون من خلال بنك الإسكان والتعمير، حيث تم التعاقد مع البنك على طرح وتسويق وحدات مشروعات عواصم المحافظات لما للبنك من آليات وخبرات كبيرة في طرح وحجز الوحدات والأراضى.

تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية

قال المهندس خالد صديق أن مبادرة تطوير عواصم المحافظات تستهدف تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية فى 29 محافظة بتكلفة تصل لـ نصف تريليون جنيه حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى منها فى 13 محافظة بإنشاء 114 ألف وحدة سكنية من خلال 36 مشروعا, بتكلفة 120 مليار جنيه وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة فى 30 يونيو 2023.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن نسب التنفيذ فى بعض المشروعات لـ85% حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات القاهرة والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية والشرقية والبحيرة والسويس والفيوم والمنيا وقنا وسوهاج، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق والتعاقد مع بنك التعمير والإسكان على طرح وتسويق وحدات مشروعات عواصم المحافظات لما للبنك من آليات وخبرات كبيرة في طرح وحجز الوحدات والأراضى.

مشروع تطوير عواصم المحافظات

وبالنسبة لطرح الوحدات السكنية الخاصة بمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، فسيتم طرح عدد من الوحدات كاملة التشطيب ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بمساحات مختلفة.

أماكن طرح الوحدات السكنية

ويعمل صندوق التطوير الحضاري، على إنشاء 500 ألف وحدة في 27 محافظة، لكن تنفذ حاليا المرحلة الأولى في 6 محافظات، فيما يتم طرح باقي الوحدات في المحافظات تباعا، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات وتفاصيل الوحدات ومواعيد وطرق الحجز.



كان صندوق التطوير الحضاري أعلن تعاقده مع بنك التعمير والإسكان، ليوفر سبل وآليات الحجز والتقديم الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وشمل التعاقد تحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة.

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وجاءت تفاصيل وأماكن تنفيذ المرحلة الأولى في الـ 6 محافظات التالية:

7800 وحدة في محافظة الشرقية



تتواجد الشقق في محافظة الشرقية بمنطقتين، الأولى في منطقة كفر حمام، حيث يتواجد المشروع على مساحة 83 فدانا، بإجمالي 75 عمارة، كل عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار، كل دور به 8 شقق، ومتوسط مساحة الوحدة 114 مترا، ويصل إجمالي عدد الشقق حوالي 6000 شقة، كاملة التشطيب ويوجد 2 اسانسير بكل عمارة.

أما المنطقة الثانية، هي منطقة الحناوي بجوار كلية الزراعة، على مساحة 22 فدانا، وتتكون العمارة من دور أرضي و8 أدوار، بمساحة 136 مترا للوحدة، ويصل عدد الشقق في الدور لـ 4 شقق ويتكون المشروع من 1800 شقة.

1388 وحدة في محافظة الدقهلية



أما محافظة الدقهلية، يتواجد مشروع تطوير عواصم المحافظات في منطقة حي شرق المنصورة ومساكن الجلاء، حيث تتكون العمارات من دور أرضي و12 دور متكرر، ويصل مساحة الوحدة لـ 114 مترا، ويصل عدد الشقق لـ 728 شقة في المشروع.

أما المنطقة الثانية بحي شرق المنصورة، وتتكون العمارات من دور أرضي و10 أدوار متكررين، ومساحة الوحدة 152 متر، ويصل عدد الشقق لـ 660 شقة في المشروع.

1060 وحدة في محافظة سوهاج



تتواجد المشروعات في منطقة أرض المحلج، وأرض الشونة بمدينة سوهاج، وتتراوح مساحات الوحدة من 114 متر و 175 مترا، ويصل عدد الشقق في المنطقة الأولى 560 وحدة، والمنطقة الثانية لـ 500 وحدة.

7128 وحدة في محافظة قنا



توجد المنطقة الأولى في قنا، في تقسيم السلام، وتصل مساحة الوحدة 114 مترا، ومتوسط عدد العمارات 99 عمارة والأدوار في كل عمارة يصل لدور أرضي و8 أدوار، وإجمالي عدد الشقق 7128 في المشروع.

3400 وحدة في محافظة دمياط



تتواجد المنطقة الأولى في أرض المزرعة، على مساحة 60 فدانا، تترواح مساحات الوحدات بين 130 و160 مترا، ويصل إجمالي عدد الشقق لـ 540 شقة، أما المنطقة الثانية، متواجدة في أرض المزرعة، ويتكون المشروع من 2860 وحدة، مساحة الشقة 130 مترا، ويتواجد في العمارة 4 أدوار.

1872 وحدة في محافظة المنيا



يتواجد المشروع في منطقة أرض محلج الوادي، وتتكون مساحة الوحدة من 136 مترا، ويصل عدد الشقق 1872 وحدة، حيث بكل عمارة 24 شقة بواقع 4 شقق في كل دور، كما يحتوي المشروع على مسجد وحضانات ومحلات تجارية ومخبز.

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حجز وحدات عواصم المحافظات



يكون الحجز عبر بنك التعمير والإسكان، حيث يتولى البنك الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وتولي حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح صندوق التطوير الحضاري.