أوكرانيا: مقتل 429 طفلا وإصابة 817 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قتلت 429 طفلا منذ بدء العملية العسكرية في أواخر شهر فبراير الماضي.



وذكر بيان لمكتب الإدعاء العام الأوكراني "أن العملية العسكرية الروسية أسفرت حتى اليوم 21 أكتوبر، عن مقتل 429 طفلا وإصابة 817 آخرين".. حسبما نقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأشار مكتب الإدعاء العام إلى أن هذه الأرقام ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين، وذلك نظرا للعمليات العسكرية الجارية في عدة مناطق.



وتضررت 2663 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا جراء القصف الروسي على منشآت مدنية وتعليمية، منهم 326 مؤسسة تعليمية تم تدميرها بالكامل، بحسب مكتب الادعاء الأوكراني.



وأوضح مكتب الادعاء العام أنه تم تسجيل معظم الضحايا في منطقة دونيتسك، تلتها خاركيف ثم العاصمة كييف.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

