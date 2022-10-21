تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة.



كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، واحتجازه لعدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية يقيمون بمحافظة الجيزة.



كما تبين وجود (80) شخصا داخل المركز المشار إليه من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب.



وأسفر التفتيش عن ضبط ( كمية من مخدر الهيروين وكمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" و5 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- و4 سجلات لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء ومبلغ مالي من حصيلة المبالغ المالية المتحصل عليها من النزلاء ومجموعة من الحبال "تستخدم في تكبيل النزلاء"، كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وعدم توفير وسائل السلامة الصحية).



وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصي تُستخدم في تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

