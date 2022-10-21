ضياء رشوان: مجلس الحوار الوطني يدرس مئات الأسماء من جميع الأطياف

كشف الإعلامي ضياء رشوان، أخر مستجدات الحوار الوطني، قائلا: إن الحوار الوطني عقد مجلس الأمناء جلسته ال11 هذا الأسبوع، كما أنه يواصل إعداد جدول أعماله الجاد جدا.

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن جدول الأعمال الخاص بالحوار الوطني يتضمن 19 لجنة فرعية ضمن خمسة محاور رئيسية سياسية وإقتصادية ومجتمعية، معقبا: "هتسمعوا بودانكم عدد وأوزان المشاركين في الحوار الوطني من كل ألوان الحوار فى مصر".

وتابع ضياء رشوان أن مجلس الحوار الوطني يدرس ويتلقي مئات الأسماء من جميع أطياف مصر الفكرية والتخصصية والأجيال والسيدات لكي يكونوا متحدثين ومقدمي أفكار داخل جلسات لجان الحوار الوطني.