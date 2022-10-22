قرى "حياة كريمة" بالغربية تواصل استقبال فعاليات قصور الثقافة

واصلت قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية استقبال الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث شهدت قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتى العديد من الفعاليات والأنشطة، والمنفذة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبإشراف حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، وأحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة الغربية برئاسة الأديب جابر سركيس.

بدأت فعاليات اليوم السادس على التوالي بقرى زفتى بإقامة العديد من الورش الفنية لتعليم الأطفال عددا من ورش الحرف البيئية، من بينها ورشة لصناعة الحلي والاكسسوارات، الخياميه، تريكو ومشغولات يدوية، رسم على الزجاج، إعادة تدوير الورق، رسم للمواهب الصغيرة، طباعة على القماش، صناعة نماذج من الخوص.

أعقب الورش الفنية عقد العديد من المحاضرات واللقاءات التثقيفية، جاء في مقدمتها محاضرة عن "خطورة تعاطي المواد المخدرة على الفرد والمجتمع"، قدم خلالها فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عددا من النصائح للأطفال للوقاية من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، فيما استعرض فريق الشركة القابضة لمياه الشرب أهمية الحفاظ على الموارد المائية من التلوث.

هذا وقد توافد العديد من أطفال القرية للمشاركة في المسابقات الثقافية والفنية، والتي تأتي ضمن اهتمام "قصور الثقافة" في اكتشاف المواهب الصغيرة، حيث قام الطفلين أحمد كمال، وياسمين أحمد بغناء العديد من الأغنيات، كما وتعرف الأطفال على فضائل التمسك بالقيم المجتمعية الصحيحة، ومن بينها قيمة التسامح والتعايش السلمي، وذلك من خلال ورشة حكي قدمها الشاعر والروائي محمد أمين صالح، قبل أن يلقي الشاعر أحمد زايد رئيس نادي أدب كفر الزيات ببعض من القصائد الوطنية.

قدمت فرقة مسرح العرائس بقيادة الفنان محمد راتب مجموعة من الاستعراضات من خلال عرض فني لعرائس الماريونيت بمصاحبة الموسيقى، لاقت استحسان وتصفيق الأطفال، قبل أن تختتم فرقة قصر ثقافة طنطا للفنون الشعبية بقيادة المدرب الفنان رامي جوهر فعاليات اليوم من خلال العديد من التابلوهات والاستعراضات الراقصة، عكست من خلالها عن شكل فلكلور وتراث محافظة الغربية، ومنها: استعراض الدراويش، والتنورة.



يذكر أن فعاليات "قصور الثقافة" تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة لمياه الشرب، والمقرر إقامتها في الفترة من 16 أكتوبر، وحتى 27 من الشهر الجاري.