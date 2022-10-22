دار الكتب تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر

في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى نصر أكتوبر أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان (انتصارات أكتوبر ٧٣ - ذكرى متجددة). أدار الندوة الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس وتحدث فيها كل من: اللواء أ. ح محمد فكري أحمد من سلاح المشاة عن تجربته خلال حرب الاستنزاف ثم حرب ٦ أكتوبر والدور الذي قام به المشاة في عبور خط بارليف بالأسلحة والمعدات وتسلق الساتر الترابي.

كما تحدث عن تضحيات الجنود حيث كان الجندى يواجه الدبابة بمدافع يدوية بكل شجاعة رغم فارق القوى.

كما تحدث اللواء مجدي أحمد شحاته عن دور سلاح الصاعقة في الحرب منذ ١٩٦٧ وحتى النصر في ١٩٧٣، وعن العمليات الفدائية الملحمية التي قامت بها الصاعقة المصرية ومن بينها مجموعة الشهيد إبراهيم الرفاعي. كما تحدث باستفاضة عن عمليات الاستطلاع خلف خطوط العدو و الصمود ببسالة في معركة رأس العش وغيرها.

أشرف على تنظيم الندوة مركز تاريخ مصر المعاصر وهو أحد المراكز العلمية المتخصصة التابعة لدار الكتب والوثائق القومية والتي تضم أيضا مركز تحقيق التراث ومركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي ومركز الترميم.