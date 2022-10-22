أخبار الفن| حسام حبيب يكشف سبب طلاق شريين وحكايات الإدمان والانتحار .. كواليس صورة ديانا هشام ومحمد صلاح.. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم

حسام حبيب يخرج عن صمته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين، كواليس صورة ديانا هشام ومحمد صلاح، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

قال الفنان حسام حبيب، إن بداية خلافه مع شيرين كان موضوع شعرها، وسبب طلاقنا كانت والدتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر":"شيرين كانت صديقتي جدا في الاول.. وقالت لي الحقني انا بتنهش وخرجني من المحيط اللي انا فيه".

قال الفنان حسام حبيب، إن بداية خلافه مع شيرين كان موضوع شعرها، وسبب طلاقنا كانت والدتها، مضيفا:" عمري ما أخدت من شيرين عبد الوهاب جنيه لأني مش محتاج وكان معايا فلوس أكتر منها فى البنوك".

قال الفنان حسام حبيب، إن بداية خلافه مع شيرين كان موضوع شعرها وسبب طلاقنا كانت والدتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" أول ما شفتها حلقت شعرها، انهرت من العياط، ووقعت علي الأرض".

كشف الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة لأول مرة عن علاقته بشيرين.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": وجودي مكنش محبب من الناس اللي حواليها، لأنهم اكتشفوا ان الحنفية اتقفلت، شيرين كان عندها رقم صادم في البنك، أنا كان عندي فلوس أكتر منها بكتير".

كشف الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة لأول مرة عن علاقته بشيرين.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "هناك من سيرث في شيرين وهددها بالحجر عليها، الأمر الذي جعلنا نأخذ الاحتياطات المطلوبة من أجل تأمين أموال شيرين لصالح بناتها".

كشف الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة لأول مرة عن علاقته بشيرين، قائلا: "اتصالحنا ورجعنا أزواج أنا وشيرين وماقلناش لحد.. اتطلقنا على ورق ورجعنا بدون ورق".

كشف الفنان حسان حبيب، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار بعد الدخول لـ المستشفى، وأنها رفضت الأكل فى أول ثلاث أيام، ولكن بعد ذلك تناولت الأكل.

نشرت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك، احتوى على صورة لها مع والدتها ومعه مقطع أغنية للمطرب البريطاني جيمس آرثر «Say You Won't Let Go» أو قولي انكي لن تتركيني.

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