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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حسام حبيب يكشف سبب طلاق شريين وحكايات الإدمان والانتحار .. كواليس صورة ديانا هشام ومحمد صلاح.. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم

أخبار الفن
أخبار الفن

حسام حبيب يخرج عن صمته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين، كواليس صورة ديانا هشام ومحمد صلاح، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

ألحقني أنا بتنهش.. حسام حبيب: قَصّة الشعر بداية خلافي مع شيرين

قال الفنان حسام حبيب، إن بداية خلافه مع شيرين كان موضوع شعرها، وسبب طلاقنا كانت والدتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر":"شيرين كانت صديقتي جدا في الاول.. وقالت لي الحقني انا بتنهش وخرجني من المحيط اللي انا فيه".

 

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

قال الفنان حسام حبيب، إن بداية خلافه مع شيرين  كان موضوع شعرها، وسبب طلاقنا كانت والدتها، مضيفا:" عمري ما أخدت من شيرين عبد الوهاب جنيه لأني مش محتاج وكان معايا فلوس أكتر منها فى البنوك".

 

حسام حبيب: أول ما شيرين حلقت شعرها انهرت ووقعت على الأرض

قال الفنان حسام حبيب، إن بداية خلافه مع شيرين  كان موضوع شعرها وسبب طلاقنا كانت والدتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" أول ما شفتها حلقت شعرها، انهرت من العياط، ووقعت علي الأرض".

 

حسام حبيب: شيرين كانت منهوبة من اللي حواليها واستنجدت بي

كشف الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة لأول مرة عن علاقته بشيرين.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": وجودي مكنش محبب من الناس اللي حواليها، لأنهم اكتشفوا ان الحنفية اتقفلت، شيرين كان عندها رقم صادم في البنك، أنا كان عندي فلوس أكتر منها بكتير".

 

حسام حبيب يروي تفاصيل التعدي على شيرين: "نازلة حافية ومفتوح عليها مطواة"

كشف الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة لأول مرة عن علاقته بشيرين.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "هناك من سيرث في شيرين وهددها بالحجر عليها، الأمر الذي جعلنا نأخذ الاحتياطات المطلوبة من أجل تأمين أموال شيرين لصالح بناتها".

 

اتصالحنا ورجعنا بدون ورق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة جديدة عن شيرين

كشف الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة لأول مرة عن علاقته بشيرين، قائلا: "اتصالحنا ورجعنا أزواج أنا وشيرين وماقلناش لحد.. اتطلقنا على ورق ورجعنا بدون ورق".

 

حسام حبيب يصدم الجمهور: شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار

كشف الفنان حسان حبيب، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار بعد الدخول لـ المستشفى، وأنها رفضت الأكل فى أول ثلاث أيام، ولكن بعد ذلك تناولت الأكل.

 

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

نشرت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك، احتوى على صورة لها مع والدتها ومعه مقطع أغنية للمطرب البريطاني جيمس آرثر «Say You Won't Let Go» أو قولي انكي لن تتركيني. 

 

مع زوجته بسمة بوسيل .. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم

احتفل النجم تامر حسني، بعيد ميلاد ابنه آدم خلال الساعات الماضية، بحضور زوجته بسمة بوسيل، بحضور عدد من المقربين.

 

تعامل معها بلطف .. كواليس صورة ديانا هشام مع محمد صلاح | شاهد

تصدرت الفنانة ديانا هشام، مؤشرات البحث -  تريند -  على محرك جوجل، بعد حلقتها في برنامج معكم منى الشاذلي، عبر قناة cbc الفضائية.

 

مى فاروق من حفلها بـ مهرجان الموسيقى العربية: انا أبنة الأوبرا

أحيت المطربة مي فاروق حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

قالت مي فاروق: "بداية مبشرة جدا كل مهرجان وحضراتكم بخير وحشني مسرح الأوبرا وجمهور المهرجان  ويارب اكون دائما مصدر سعادة ليكم زي ما انتم دايما بتدوني طاقة وبتفرحوني.

 

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