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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هو الوقت الأفضل لممارسة التمارين الرياضية لفقدان الوزن؟

ما هو الوقت الأفضل
ما هو الوقت الأفضل لممارسة التمارين الرياضية لفقدان الوزن ؟

وقت التمرين لإنقاص الوزن: إنقاص الوزن هو نظام له قواعده الخاصة إذا كنت لا تتبع هذه القواعد ، فبغض النظر عن المدة التي تتعرق فيها في صالة الألعاب الرياضية أو في المنزل أو تجوع نفسك. لكن الوزن لن يؤتي ثماره. في الوقت نفسه ، إذا اتبعت قواعد إنقاص الوزن ، فيبدو أن فقدان الوزن مهمة سهلة للغاية سنخبرك عن إحدى قواعد إنقاص الوزن في هذه المقالة ، وهو وقت القيام بتمارين إنقاص الوزن.

 

وفقًا لخبراء اللياقة البدنية ، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فيجب ممارسة الرياضة بين الساعة 7 صباحًا وحتى 9 صباحًا (أفضل وقت لممارسة الرياضة في الصباح). ممارسة فقدان الوزنهذا هو أفضل وقت للقيام بذلك. دعنا نعرف لماذا يعتبر خبراء اللياقة أن هذه المرة هي الأفضل؟ وفقا لما نشره موقع هيلثي .


من 7 إلى 9 صباحًا هو أفضل وقت لخسارة الوزن
 


قال أستاذ التمرين وعلوم الرياضة في جامعة نورث كارولينا تشابل هيل إنه لفقدان الوزن ، يجب عليك ممارسة الرياضة بين الساعة 7 و 9 صباحًا على معدة فارغة. لأنه في هذا الوقت يكون التمثيل الغذائي في الجسم سريعًا ويتم حرق معظم الدهون . ممارسة الرياضة في الصباح على معدة فارغة ، يستخدم الجسم الدهون المخزنة بالفعل للحصول على الطاقة.

تناول وجبة الإفطار بعد ممارسة فقدان الوزن


بعد ممارسة الرياضة في الصباح ، يحتاج الجسم إلى تناول الطعام في هذا الوقت يجب أن تتناول وجبة الإفطار من الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والعناصر الغذائية الأخرى. بعد التمرين ، يستخدمه الجسم بسرعة عن طريق استخلاص التغذية من الطعام. لذلك ، قم بتضمين الأطعمة الصحية فقط في وجبة الإفطار .

سيكون الجوع تحت السيطرة طوال اليوم

تناول وجبة الإفطار مع الألياف والبروتين بعد ممارسة فقدان الوزن يبقي المعدة ممتلئة لفترة طويلة. في مثل هذه الحالة ، تظل شهيتك تحت السيطرة طوال اليوم ولا تأكل الوجبات السريعة أو الأطعمة غير الصحية. تساعد هذه العادة أيضًا في إنقاص الوزن.

يحسن وقت النوم والاستيقاظ

تشير دراسة نشرت عام 2019 في مجلة علم وظائف الأعضاء إلى أن التمرين في الساعة 7 صباحًا يصلح ساعة جسمك. من خلال القيام بتمارين إنقاص الوزن في الصباح ، ستبدأ في الشعور بالتعب والنعاس بحلول المساء. بهذه الطريقة ، ستكون قادرًا على الاستيقاظ مبكرًا في اليوم التالي بعد النوم في الوقت المحدد. هذا يحسن وقت النوم والاستيقاظ.

يبقى المزاج منتعشًا


كما أن ممارسة الرياضة في الصباح تحافظ على مزاجك منتعشًا. المشاكل العقلية مثل التوتر والاكتئاب والقلق لا تزعجك. السبب وراء ذلك هو الحصول على الهواء النقي والهدوء أثناء التمرين. في الوقت نفسه ، يتم إنتاج هرمونات السعادة من خلال ممارسة الصباح.

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