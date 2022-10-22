"طفولتنا في مدرستنا" مبادرة تثقيفية في الوادي الجديد

أطلق مكتب الطفولة والأمومة بالوادي الجديد مبادرة "طفولتنا في مدرستنا"، في مركز الخارجة.

قال عماد عبد اللاه مدير مكتب الطفولة والأمومة مقرر الوحدة العامة لحماية الطفولة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، إن المبادرة جرى إطلاقها من مدرسة "الشهداء" الإعدادية بمدينة الخارجة، وذلك بالتعاون مع منطقة الوعظ بالوادي الجديد والتثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة.

أوضح عماد، أن المبادرة تهدف للغوص في أعماق أطفالنا ، نفتش في عقولهم وضمائرهم ، بجرأة غير معهودة تفتح الملفات الشائكة لديهم آملين أن نكون طاقة نور تضيئ لهم المستقبل وذلك من خلال تعايشنا معهم على مدار يوم دراسي كامل بالمشاركة بالإذاعة المدرسية ثم تنفيذ عدة ندوات وحلقات نقاشية، بالتنسيق مع قطاع التعليم متمثلاً في إدارة الاتصال السياسي.

وأشار مقرر الوحدة العامة لحماية الطفولة بالوادي الجديد، إلى أن المبادرة تضمنت عدد من الفعاليات بمدرسة الشهداء الإعدادية بقيادة أيمن حمدون مدير إدارة المدرسة، منها كلمة عماد عبد اللاه آدم مدير مكتب الطفولة والأمومة بالمحافظة بطابور الصباح، حيث عرف خلالها بدور مكتب الطفولة والأمومة و الإمكانيات التعليمية والصحية والاجتماعية التي كرستها الدولة لرعاية الطفل، وكلمة آمال عبد المريد مدير إدارة الاتصال السياسي بالتربية والتعليم أوضحت خلالها أهمية المبادرة والتنسيق بين كافة القطاعات لاستهداف أطفال المحافظة.

ولفت عماد إلي أن المبادرة ضمت ندوة بعنوان ( تغذية الطفل بين الهنيئة والضارة ) أوضحت خلالها إسراء جمال عضو التثقيف الصحي، الاحتياجات الأساسية لتغذية الطفل ومكونات الوجبة المتكاملة ونوهت عن الأثر السلبى للوجبات الجاهزة على صحة الطفل، بالإضافة إلى ندوة الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وقامت خلالها إسراء جمال بتوضيح ضرورة الفحص الدوري والملاحظة المستمرة للتغيرات التي تعطى مؤشرات للإصابة بسرطان الثدي كما جرى تدريب الفتيات على الفحص الذاتي ثم فتح باب المناقشة والرد على التساؤلات .