العراق يوجه ضربة جوية لـ فلول داعش.. تفاصيل

توالت ضربات العراق على فلول داعش في جيوبه ضمن حملة أمنية تستهدف القضاء على التنظيم الإرهابي.

واليوم السبت، أعلنت السلطات الأمنية في العراق اعتقال ثلاثة إرهابيين من داعش وتدمير مقر للتنظيم بضربة جوية عند محافظة كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تغريدة، إن "أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

ولاحقا، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم أيضا، القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في سيطرتي تازة والتون كوبري في كركوك".

وتلاحق القوات العراقية ضمن سلسلة من العمليات العسكرية المستمرة، بقايا عناصر داعش، غالباً ما تتركز عند المناطق النائية وذات التضاريس المعقدة التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.