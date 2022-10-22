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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراقصة لورديانا تتألق بإطلالة صيفية جريئة على حمام السباحة.. شاهد

لورديانا
لورديانا

حرصت الراقصة البرازيلية لورديانا علي مشاركة متابعيها، صورة جديدة فى أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت لورديانا بإطلالة صيفية جريئة على حمام السباحة مرتدية توب باللون الأسود مكشوف، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ونالت إعجاب متابعيها.

 


وعلي جانب آخر كشفت الراقصة البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.
 

وتابعت فى تصريحات إعلامية :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجون لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".
 

وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.

 

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حمام السباحة الراقصة لورديانا البرازيلية صورة جديدة إطلالة صيفية الرقص الشرقي

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