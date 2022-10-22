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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان بالدوري

الأهلي
الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة أسوان، التي تقام مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق التدريبات عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وعقب المحاضرة خاض لاعبو الأهلي فقرة إحماء أعقبتها تدريبات الكرة، والتي اشتملت على الجزء الخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تنفيذه خلال مباراة أسوان.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني للفريق قد اطمأن على جاهزية اللاعبين خلال المباراة الودية التي أقيمت يوم الخميس الماضي مع فريق الشباب بالنادي على ملعب التتش، وشارك فيها اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي والبدلاء والذين لم تشملهم القائمة.

وشارك بيرسي تاو في المباراة الودية بعد الاطمئنان على جاهزيته طبيًّا.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في السابعة مساء غد الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من البطولة.

النادي الأهلي أسوان الدوري الممتاز بطولة الدوري الممتاز مارسيل كولر مصطفى شوبير

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