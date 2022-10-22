عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استعدادًا لقمة المناخ .. افتتاح فندقين جديدين بشرم الشيخ |فيديو

أحمد موسى ومحافظ
أحمد موسى ومحافظ جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن رئيس الوزراء افتتح فندقين في شرم الشيخ الفترة الماضية استعدادًا لقمة المناخ .

 

txt

استعدادا لقمة المناخ.. محافظ جنوب سيناء: تكليف رئاسي بتطوير شرم الشيخ

txt

محافظ جنوب سيناء: طورنا 200 كيلو طرق وأنشأنا 3 كباري في 5 أشهر


وقال  خالد فودة في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء سوف يفتتح في الفترة المقبلة فندقين آخرين أحدهما  فندق كليوباترا الجديد الخاص بالنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب".

وأضاف خالد فودة: "مطار شرم الشيخ سوف يستقبل 10 ملايين سائح سنوياً بعد التطوير بدلا من 7.5 مليون سائح".

وأضاف خالد فودة: "تمت زيادة عدد الاستاندات التي تقف عندها الطائرات في المطار  استعدادًا لاستقبال العدد الكبير من طائرات الوفود المشاركة في قمة المناخ".

وتابع خالد فودة: "نعمل على تسهيل إجراءات السائحين والوفود في مطار شرم الشيخ"، مضيفا: "يتم تطبيق إجراءات أمنية على أعلى مستوى في شرم الشيخ".

شرم الشيخ جنوب سيناء سيناء قمة المناخ اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 0-0 في الدوري الإسباني

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 0-0 بالدوري الإنجليزي

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

ترشيحاتنا

التعليم تنفي قبول تحويلات بالجملة لـ«لجان الأكابر» بهدف الغش بـ الثانوية العامة 2023

تطورات قضية خالد بو طيب .. أخبار الزمالك اليوم

71 ألف متر.. محافظ جنوب سيناء: الأمم المتحدة دفعت إيجار للاستفادة من المنطقة الزرقاء

400 جنيه حدًا أدنى لـ الإيجار القديم .. مشروع قانون | تفاصيل

بها كافيتريات ومطاعم.. محافظ جنوب سيناء: لدينا منطقة مسموح فيها بالتظاهر

استعدادًا لقمة المناخ .. افتتاح فندقين جديدين بشرم الشيخ |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج سحرى لتنميل الأطراف أثناء النوم.. بدون تكاليف

أسر قلوب الجميع | مغنٍ شهير يرفع الأذان وسط أستراليا مع دعاء مفاجئ

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. وجبة مغذية ومشبعة ببيضة واحدة

طعام شائع يمنع أمراض القلب .. تعرف عليه

فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المؤتمر الاقتصادي.. المشاركون ومواضيع الجلسات وتوصية الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ