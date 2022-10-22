استعدادًا لقمة المناخ .. افتتاح فندقين جديدين بشرم الشيخ |فيديو

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن رئيس الوزراء افتتح فندقين في شرم الشيخ الفترة الماضية استعدادًا لقمة المناخ .



وقال خالد فودة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء سوف يفتتح في الفترة المقبلة فندقين آخرين أحدهما فندق كليوباترا الجديد الخاص بالنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب".

وأضاف خالد فودة: "مطار شرم الشيخ سوف يستقبل 10 ملايين سائح سنوياً بعد التطوير بدلا من 7.5 مليون سائح".

وأضاف خالد فودة: "تمت زيادة عدد الاستاندات التي تقف عندها الطائرات في المطار استعدادًا لاستقبال العدد الكبير من طائرات الوفود المشاركة في قمة المناخ".

وتابع خالد فودة: "نعمل على تسهيل إجراءات السائحين والوفود في مطار شرم الشيخ"، مضيفا: "يتم تطبيق إجراءات أمنية على أعلى مستوى في شرم الشيخ".