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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اندلاع حريق في مزرعة للنخيل بالوادي الجديد | صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق

نشب حريق مساء اليوم السبت، في إحدى مزارع النخيل بعين الجديده بقرية الراشدة، التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث ارتفعت ألسنة اللهب بين النخيل والحشائش الجافة، والتهمت النيران عددا من أشجار النخيل، فيما تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق .

وكان بلاغ ورد لإدارة النجدة، يفيد بنشوب حريق في عدد من أشجار النخيل بعين الجديده.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

كما  تم الدفع بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع؛ للمشاركة في عملية الإطفاء، ومنع انتقال اللهب إلى المزراع والمنازل المجاورة لموقع الحريق.

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وتتواصل عملية السيطرة على الحريق.

وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات نشوب الحريق.

جانب من احريق عين الجديده بقرية الراشده (1)
جانب من احريق عين الجديده بقرية الراشده (1)
جانب من احريق عين الجديده بقرية الراشده (2)
جانب من احريق عين الجديده بقرية الراشده (2)
جانب من احريق عين الجديده بقرية الراشده (3)
جانب من احريق عين الجديده بقرية الراشده (3)
جانب من احريق عين الجديده بقرية الراشده (4)
جانب من احريق عين الجديده بقرية الراشده (4)
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