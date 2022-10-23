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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. سوناك يعلن ترشحه لمنصب رئيس وزراء بريطانيا

سوناك يعلن ترشحه
سوناك يعلن ترشحه لمنصب رئيس وزراء بريطانيا

أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشي سوناك، اليوم الأحد، عن ترشحه لمنصب رئيس حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا.

 

وفي تغريدة أعلن فيها عن ترشحه، قال سوناك إن “بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة”، مضيفًا: “الخيار الذي يتخذه حزبنا الآن سيقرر ما إذا كان الجيل القادم من الشعب البريطاني سيحظى بفرص أكثر من السابق”.

 

وأضاف: “لهذا السبب أترشح لمنصب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين. أريد أن أصلح اقتصادنا، وتوحيد حزبنا وأن أعمل لبلدنا”.

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واندلعت منافسة جديدة على زعامة حزب المحافظين بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها، معترفة بأنها نظرًا للوضع، لا يمكنها تنفيذ التفويض الذي انتُخبت على أساسه من قبل حزب المحافظين.

 

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وريشي سوناك محادثات مباشرة استمرت ثلاث ساعات وسط شائعات عن إمكانية إبرام صفقة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

والاثنان هما المتنافسان المحتملان في السباق لمنصب رئيس الوزراء المقبل لـ بريطانيا ولم يعلنا بعد عن أنفسهما في المنافسة لخلافة ليز تراس، التي أعلنت استقالتها يوم الخميس.

مع القليل من التفاصيل التي ظهرت حول “القمة السرية” بين جونسون وسوناك، ذكرت صحيفة “التلجراف” أنهما كانا على وشك مناقشة الموافقة على تذكرة مشتركة” لتجنب أزمة حزب المحافظين.

جاءت المحادثات في أعقاب قطع بوريس جونسون إقامة فاخرة في جمهورية الدومينيكان والعودة إلى الوطن في محاولة للانضمام إلى سباق قيادة حزب المحافظين حيث جادل حلفاؤه بأنه مستعد لذلك.

 

كما نقلت صحيفة “التايمز” عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه قوله إن سوناك وزعيمة مجلس العموم بيني موردونت، التي أعلنت بالفعل رغبتها في الترشح، يجب أن تتحد لمنع جونسون من العودة إلى داونينج ستريت.

وقالت: “نحن فقط بحاجة إلى شخص مؤهل ليقودنا خلال هذه الأوقات الصعبة بشكل لا يصدق وهذا الشخص لا يمكن أن يكون بوريس. ريشي وبيني بحاجة للحديث عن صفقة”.

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