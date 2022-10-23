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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتهمة الخيانة.. أوكرانيا تعتقل رئيس أكبر شركة لإنتاج المحركات والصواريخ

صدى البلد

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الأحد، احتجاز رئيس شركة "موتور سيتش" وموظف رفيع آخر في المؤسسة وتوجيه تهمة لهما بالعمل لصالح روسيا.

وقال الأمن الأوكراني في بيان عبر "تلجرام": "احتجزت خدمة أمن الدولة رئيس الشركة الصناعية العملاقة موتور سيش للاشتباه في عمله لصالح روسيا، كما احتجزت أيضا رئيس قسم النشاط الاقتصادي الخارجي في هذه الشركة" التي تتخذ من مدينة زابوريجيا مقرا لها.

وأوضح البيان أن احتجازهما جاء في إطار الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضية قيام "موتور سيتش" بتوريد منتجات عسكرية بطريقة غير قانونية لـ"الطيران الهجومي الروسي".

وحسب الأمن الأوكراني، فإن المحتجزين "أقاما قنوات عابرة للحدود لتزويد روسيا بكميات كبيرة من محركات الطائرات الأوكرانية"، حيث تم استخدامها لإنتاج وإصلاح المروحيات الهجومية التي يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية بأوكرانيا.

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وقال الأمن الأوكراني، إن إدارة "موتور سيتش" تعاملت مع شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، التي تنتج أسلحة للجيش الروسي.

وقال البيان إنه للتحايل على القيود التجارية، استخدم المتهمان شركات من ثلاث دول في الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا دون أن يسميها، حيث اشترت تلك الشركات منتجات "موتور سيتش" باسمها ثم أعادت توجيهها إلى روسيا.

وحسب الأمن الأوكراني، فإن عمليات تجارية تعتمد مثل هذا المخطط بدأت حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية.

وذكر البيان أن المحتجزين يواجهان تهما تتعلق بمادتين من القانون الجنائي الأوكراني هما العمالة والتواطؤ مع الدولة المعتدية، وتصل العقوبة بموجبهما إلى ما يصل إلى السجن لمدة 15 سنة.

روسيا الجيش الروسى الأمن الأوكرانى أوكرانيا موتور سيتش

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