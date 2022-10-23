عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طفرة عمرانية.. 5 مشروعات مصرية تحصد جوائز أفضل الأعمال الإنشائية في 2022

صدى البلد

حققت مصر طفرة عمرانية هائلة بإنشاء عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  في ظل دعم القيادة السياسية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، متكاملة الخدمات، والمدن الذكية.

وشهدت السنوات الأخيرة إنشاء ما يقرب من 49 مجتمعا عمرانيا جديدا، بالإضافة إلى مدن جديدة تدار من خلال أجهزة تنفيذية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحصدت  خمسة مشروعات عمرانية مصرية، في إحدى مسابقات التحكيم العالمية، جوائز أفضل أعمال إنشائية في العالم، لعام 2022، حيث فازت شركة المقاولون العرب بثلاث جوائز، وفازت شركتى حسن علام وأوراسكوم بجائزتين عن مشروع لكل شركة منهما.

 

txt

الرئيس السيسي يستوقف مقدمة المؤتمر الاقتصادي ويعلق: هرجع أتكلم تاني

txt

"المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022".. خارطة طريق حول مستقبل الاقتصاد بشكل توافقي

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعلان المجلة الأمريكية "Engineering News - Record" فوز خمسة مشروعات مصرية، بجائزة افضل أعمال إنشائية فى العالم لعام 2022.

وأكد أن حصد الشركات المصرية للجوائز العالمية للعام الثاني على التوالي، يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية، في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وفي زمن قياسي، مما يساهم فى تحقيق طفرة تنموية سريعة، تأسيساً لجمهورية جديدة.

وفازت شركة المقاولون العرب بـ ٣ جوائز، وهى، جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لسنة ٢٠٢٢، عن مشروع "محطة عدلي منصور التبادلية" والذى تم تنفيذه تحت إشراف وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للأنفاق، وكذلك جائزة الاستحقاق عن مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب جائزة الاستحقاق، عن مشروع تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل، والذى تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الثقافة، كما حصلت شركة أوراسكوم على جائزة أفضل مشروع، في فئة الطاقة والصناعة، عن مشروع محطة رياح رأس غارب بخليج السويس، وأيضا حصلت شركة حسن علام، على جائزة الاستحقاق، في فئة المشروعات البيئية، عن مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية.

طفرة عمرانية المقاولون العرب المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المدن الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

تجردت من آدميتها.. أستاذة جامعية تجبر طفلها على فعلة شنيعة| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء بعدد من المدن

مطور عقارى: المؤتمر الاقتصادى فرصة ذهبية للخروج باستراتجية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية

انعقاد الدورة الثانية عشر للجنة المنافذ المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم

سكن لكل المصريين.. أخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

التعاون الدولي تبحث المرحلة الجديدة من برنامج مبادلة الديون لدعم العمل المناخي

الإسكان: تنفيذ 1136 وحدة في امتداد الحى الثانى بالعبور ودرة الوادي الجديد

قطع المياه عن مدينة نصر لمدة 6 ساعات .. اليوم

قطع المياه عن مدينة أسوان مساء اليوم

ترشيحاتنا

نفاد الأموال.. مدارس بريطانيا تواجه كارثة

لا تتراجع .. الرئيس السيسى يفاجئ وزير الصناعة والتجارة بسؤال على الهواء

تأجيل قضية عروس الإسماعيلية إلى 6 نوفمبر للنطق بالحكم.. فيديو

تساؤلات تطرح فى المؤتمر الاقتصادى أمام الرئيس السيسي

تضم 100 ألف بلحة.. مصر تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة تمور

الرئيس السيسي: الـ 40 مدينة الجديدة أضافت 10 تريليون جنيه في أصول الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بطريقة موتك من خلال مشيتك.. علماء يطلقون دراسة صادمة

حكاية أجمل صورة في مصر.. ماذا حدث في قرية غمازة بالجيزة؟

مشهد مهيب.. القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة

فيل يحاول ركوب ميكروباص سياحي هندي..فيديو

فيديو

الذهب يسترد خسائره والدولار محلك سر.. سعر البيع والصرف

اطلع استنى بره.. تفاصيل طرد عامل نظافة من محل كشري شهير

انخفاض الحرارة على جميع الأنحاء وأمطار بتلك المناطق.. تغطية خاصة

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ