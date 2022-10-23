طفرة عمرانية.. 5 مشروعات مصرية تحصد جوائز أفضل الأعمال الإنشائية في 2022

حققت مصر طفرة عمرانية هائلة بإنشاء عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل دعم القيادة السياسية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، متكاملة الخدمات، والمدن الذكية.

وشهدت السنوات الأخيرة إنشاء ما يقرب من 49 مجتمعا عمرانيا جديدا، بالإضافة إلى مدن جديدة تدار من خلال أجهزة تنفيذية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحصدت خمسة مشروعات عمرانية مصرية، في إحدى مسابقات التحكيم العالمية، جوائز أفضل أعمال إنشائية في العالم، لعام 2022، حيث فازت شركة المقاولون العرب بثلاث جوائز، وفازت شركتى حسن علام وأوراسكوم بجائزتين عن مشروع لكل شركة منهما.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعلان المجلة الأمريكية "Engineering News - Record" فوز خمسة مشروعات مصرية، بجائزة افضل أعمال إنشائية فى العالم لعام 2022.

وأكد أن حصد الشركات المصرية للجوائز العالمية للعام الثاني على التوالي، يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية، في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وفي زمن قياسي، مما يساهم فى تحقيق طفرة تنموية سريعة، تأسيساً لجمهورية جديدة.

وفازت شركة المقاولون العرب بـ ٣ جوائز، وهى، جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لسنة ٢٠٢٢، عن مشروع "محطة عدلي منصور التبادلية" والذى تم تنفيذه تحت إشراف وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للأنفاق، وكذلك جائزة الاستحقاق عن مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب جائزة الاستحقاق، عن مشروع تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل، والذى تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الثقافة، كما حصلت شركة أوراسكوم على جائزة أفضل مشروع، في فئة الطاقة والصناعة، عن مشروع محطة رياح رأس غارب بخليج السويس، وأيضا حصلت شركة حسن علام، على جائزة الاستحقاق، في فئة المشروعات البيئية، عن مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية.