جامعة القاهرة : الأنشطة تبني الشخصية وتغير طرق التفكير.. والطلاب : نحصل على العديد من الجوائز على المستوى الدولى و المحلى

بدأت كليات جامعة القاهرة ، فى تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة منها الرياضية و الثقافية و الدينية ، بالإضافة إلى المعارض المختلفة التى تنظمها الكليات كما يقوم الطلاب بالمشاركة فى المسابقة المحلية باسم جامعة القاهرة .

ومن جانبه ، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن تنظيم المسابقات يسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين



وأضاف الدكتور جمال الشاذلي أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها تحقيق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

وفى نفس السياق ، أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن تنظيم معرض الملابس الجديدة لجميع طلبة و طالبات الكلية للعام الجامعي الحالي 2022-2023 .

وقال اتحاد طلاب كلية الهندسة ، إن معرض الملابس الجديدة لجميع طلبة و طالبات الكلية ، وسيتم عقده بدءا من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجارى وحتى الخميس 27 من نفس الشهر وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا .

كما كشف الدكتور رضا الخريبي عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ،عن الأنشطة الطلابية المتاحة للطلاب خلال العام الجامعى .

وقال الدكتور رضا الخريبي خلال تصريح لصدى البلد ، ان هناك عدد من الأنشطة المختلفة تقدمها الكلية خلال الفصل الدراسى منها الثقافيه والرياضيه و المعلوماتية .

وأضاف " الخريبي " أن هناك عدد الكلية لديها عدد من الفرق يقوم بتدريبهم مدرب خاص ، يقوموا بالاشتراك فى عدد من المسابقات و يحصلون على ميداليات ومراكز عالية .

على الجانب الأخر ، قال ماجد عماد الطالب بكلية التجارة، أن الكلية تقوم بتنظيم عدد من المسابقات الرياضية منها كرة القدم وكرة الطائرة .

وأضاف ، أن الكلية تقوم بالمشاركة فى المسابقات على مستوى الجامعات المختلفة و قد حصلنا على العديد من المراكز المختلفة ، مؤكدا على أن هناك عدد من الانشطة يتم تصفيتها على مستوى الجمهورية و البعض الأخر يشارك فى العديد من المسابقات فى الدول العربية

وكانت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، قد أعلنت عن عدد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية على مستوى الجامعة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2022 - 2023، من بينها مسابقة حفظ القرآن الكريم وفهمه، ودوري المعلومات، والتدريب على الصحافة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروع الجامعة في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب.



وتتضمن المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه 5 مستويات، وهي حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ 20 جزءا، حفظ نصف القرآن، حفظ 10 أجزاء، حفظ 5 أجزاء، مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بكل منهم، وتم تخصيص جوائز للطلاب الـ10 المتميزين بكل مستوى من المستويات الخمس على التوالي، بالإضافة إلى مسابقة في الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمتشابهات لجميع المشتركين، ويتم التقديم للمسابقة خلال الفترة من الأحد 30 أكتوبر الجاري حتى الخميس 3 نوفمبر 2022.



كما تنظم جامعة القاهرة دورة تدريبية مجانية للطلاب على نشاط جماعة الصحافة بعنوان "الصحافة الإلكترونية .. إدارة وتحليل شبكات التواصل الاجتماعي"، وسيتم توزيع شهادات تقدير للمتميزين بالدورة، وحددت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة موعد التقديم للدورة التدريبية يومي الثلاثاء 25 أكتوبر والأربعاء 26 أكتوبر الجاري.



كما أطلقت جامعة القاهرة مسابقة دوري المعلومات للطلبة والطالبات من ذوي الهمم، والتي يتم التقديم لها يوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الدورة التنشيطية لكرة اليد لطلبة وطالبات الجامعة، ويتم التقديم لجميع المسابقات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.