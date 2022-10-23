سيف عيسى يودع بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو من دور الثمانية

ودع البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بطولة الجائزة الكبرى بمانشستر، بعد الخسارة أمام التونسي فراس كتوسي بنتيجة 2–0 في الدور ربع النهائي بمنافسات وزن 80 كجم.

وكان سيف عيسى قد افتتح مشواره في بطولة الجائزة الكبرى بالفوز على البلجيكي بدر عشاب بنتيجة 2–1، قبل أن يودع البطولة من دور الثمانية بالخسارة أمام بطل تونس.

كما ودع أحمد الراوي منافسات وزن فوق 80 كجم من دور ال 16، بعد الخسارة أمام بطل تركيا بنتيجة 2–1.

وتضم البعثة 7 لاعبين ولاعبات وهم : أحمد وائل وزن تحت 68 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، سيف عيسى وزن تحت 80 ك، أحمد راوى وزن فوق 80 ك ، شهد سامى تحت 49، ميسون إيهاب تحت 67، بالإضافة إلى اية شحاتة تحت 67.

بينما الجهاز الفنى يضم أسامة سيد مدرب عام، محمد مجدى مدرب ومحمد عجيزة المشرف العام على المنتخب الأول.

جدير بالذكر أن سيف عيسى قد توج بالميدالية الفضية ببطولة الجائزة الكبرى في يونيو الماضي والتي أقيمت وقتها بفرنسا.