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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي: نجم الزمالك كان يستحق الطرد أمام سيراميكا كيلوباترا

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا و الزمالك

قال سمير عثمان الخبير التحكيمي، إن زكريا الوردي لاعب نادي الزمالك، كان يستحق الطرد خلال لقاء فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. 

 

وأضاف عثمان في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "الإنذار الأول لزكريا الوردي لاعب الزمالك مستحق لأنه لعب بتهور".

 

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وأردف: "محمد معروف حكم كبير وكان سيخرج البطاقة الصفراء الثانية للوردي لكنه تراجع عن قراره، ولاعب الزمالك كان يستحق البطاقة الصفراء الثانية والطرد لأنه لعب بتهور".

وتابع الخبير التحكيمي: "الهدف الأول الملغي لسيراميكا هو قرار سليم لأن لاعب سيراميكا حجب الرؤية وتدخل في اللعب وهو متسلل".

واختتم عثمان: "قرار حكم المباراة بإلغاء هدف أحمد ياسر ريان الثاني هو قرار سليم لأن لاعب سيراميكا كان في وضع تسلل".

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