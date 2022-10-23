غرامة 10 آلاف جنيه .. مدة إيقاف طاهر محمد طاهر وموقفه من السوبر المصري

أكد الإعلامي أحمد أسامة، أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، قررت إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعد طرده ضد الإسماعيلي بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتابع أسامة خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أحمد أسامه" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "تقرير محمد عادل حكم مباراة الأحمر والدراويش، اشتمل على أن اللاعب لعب بشكل عنيف".

وأضاف : "الإيقاف لن يمنع طاهر محمد طاهر من التواجد مع الفريق خلال مواجهة الزمالك، في كأس السوبر المصري المقرر لها يوم 28 أكتوبر الجاري بملعب هزاع بن زايد".