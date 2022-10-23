هيئة الكتاب تشارك في معرض بلجراد الدولي .. صور

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، في الدورة ال 65 من معرض بلجراد الدولي للكتاب، التي انطلقت مساء اليوم، بمجموعة متميزة من الإصدارات منها سلسلة مصريات التي تتناول الحضارة الفرعونية، وكتاب ملكات مصر، بالإضافة إلى القاهرة التاريخية والقاهرة في باريس وبعد الإصدارات المترجمة، و من ضمن الكتب المعروضة الكتب المترجمة من وإلى اللغة الصربية.

وشهد الجناح اقبال من رواد المعرض، الذين أشادوا بالجناح وبالكتب المعروضة، مبدين إعجابهم الشديد بالحضارة الفرعونية، متطلعين إلى ترجمة الأعمال التي تتناول الحضارة الفرعونية الي اللغة الصربية.

وكانت قد انطلاق فاعليات الدورة ٦٥ من معرض بلجراد الدولي للكتاب، مساء اليوم، بحضور مايا جويكوفيتش نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة والإعلام الصربي، وبعض الشخصيات المسئولة، وتحل في الدورة الحالية دولة رومانيا ضيف الشرف.