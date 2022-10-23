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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل صناعة النواب: المؤتمر الاقتصادي رسالة تفاؤل للمستثمر

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

عبر النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تفائلة بـ المؤتمر الاقتصادي.

 

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وأضاف محمد مصطفى السلاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “آخر النهار”، المذاع على فضائية “النهار” مساء اليوم الأحد، أن :"متفائلين ومستبشرين خير والدولة تنظر للاستثمار بشكل مختلف"، متابعا أن الدولة تريد رؤية لتسير عليها الفترة المقبلة لتحقيق تنمية مستدامة عن طريق الصناعة والزراعة.


تابع النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن "لأول مرة نسمع هذا الكم من المعلومات، ولأول مرة مصارحة بهذا الشكل الكبير، عما قامت به الحكومة، والأخطاء التي حدثت والإجراءات التصحيحية".

 

الحكومة أكدت أنها تعمل على إصلاح المنظومة الأساسية

 

وأكمل النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة أكدت أنها تعمل على إصلاح المنظومة الأساسية، مضيفًا أن المؤتمر الاقتصادي رسالة للمستثمر أن مصر تغيرت.
 

المؤتمر الاقتصادي عمرو أديب لجنة الصناعة النواب النائب مصطفى السلاب السلاب

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