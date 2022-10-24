أستاذ اقتصاد زراعي: 85% من الحيازة في الأراضي القديمة تقل عن 3 أفدنة

قال الدكتور عبد العظيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الأزمة الاقتصادية تحدث بصفة مستمرة على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي في مصر يعاني من مشاكل تراكمية ، وهذا الامر حدث بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، وتفتت الحيازة الزراعية.

وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد ، أن85 % من الحيازة الزراعي في الأراضي القديمة تقل عن 3 أفدنة، وهذا في حاجة لسياسات جديدة، خاصة وأن المزارع الصغير يعاني من الكثير من المشاكل، وهناك ضرورة لنظرة غير تقليدية لحل هذه المشاكل.

ولفت إلى أن الدولة مع تفتت الحيازة الزراعية إما أن تترك المزارع يزرع كيفا يشاء، أو تجبره على شراء بعض المحاصيل خاصة مع أزمة القمح الحالية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في التركيب المحصولي، أو تجميع الحيازات، لاستخدام القطاع الزراعي بالشكل الأمثل.

ولفت إلى أن التعاونيات متواجدة في الاقتصاد الاشتراكي والرأس مالي على حد سواء، وهذا الأمر مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تباع السلع في التعاونيات بثلث السعر السوق الحر.