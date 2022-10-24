فودة يتفقد أعمال تطوير خليج نعمة و يلتقي سياح إيطاليين

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية ليلية، في اطار الجولات التفقدية لمتابعة استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.



يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية، وممثلي الجهات المشرفة والشركات المنفذة.



تفقد المحافظ خلالها أعمال المشايات والاضاءة، وشاشات العرض، ودورات المياه الحضارية حريمي ورجالي، ومحطة الدراجات التشاركية، ونقاط شحن السيارات بالكهرباء، ضمن تطوير خليج نعمة.

أشار المحافظ ان منطقة خليج نعمة تشهد أعمال تطوير شامل منها توحيد لافتات المحال التجارية، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ بالمحلات والطرق، وتوحيد ستائر المحلات طبقا للهوية البصرية بخليج نعمه و أعمال رفع كفاءة، ورصف، وأعمال تجميل وتطوير للمشايات في إطار التطوير الشامل الذي تشهده المدينة.

كما حرص المحافظ خلال الجولة علي لقاء عددا من السائحين الايطاليين واستطلاع آرائهم والذين اشادوا بأعمال التطوير وقدموا الشكر للمحافظ وجميع المعاونين معه.

وفي سياق متصل تابع فودة فيها أعمال اللمسات الأخيرة لتطوير ساحة مسجد الصحابة التي تشمل اعمال ارضيات رخام، ومساحات خضراء، ونافورة مائية مضيئة، واعمدة ديكورية، ومقاعد للجمهور والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الأعمال الانشائية لمنطقة مصر القديمة كنموذج محاكاة للمناطق والأحياء القديمة التراثية بالقاهرة مثل حي الغورية وخان الخليلي.

أشار المحافظ ان السوق التجاري يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ علي التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة الي أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة واضائته.وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافة قمة تغير المناخ الشهر القادم.



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