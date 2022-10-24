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رئيس التحرير
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في جمل ممكن تهدم بيوت بسبب نصيحة زوجية خاطئة

محمد المهدي: السوشيال ميديا دلوقتي أكبر مصدر لتكوين ثقافة ووعي الناس

الدكتور محمد المهدي
الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر

أكد الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، أن السوشيال ميديا دلوقتي أكبر مصدر لتكوين ثقافة ووعي الناس، مضيفا أن :"مش كل البيوت هتتحسن بالطريقة دي".

 

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وأضاف محمد المهدي، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، أن في جمل ممكن تهدم بيوت بسبب نصيحة زوجية خاطئة. 

 

الأمر يتدرج من العمق


وتابع الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، انه لدينا في علم العلاقات الزوجية، ثلاث أشياء، ما يعرف بوصايا زوجية وإرشاد زواجي وعلاج زواجي، لافتا إلى أن هذا الأمر يتدرج من العمق. 
https://fb.watch/glCitnJcdg/

 

محمد المهدى الطب النفسي عمرو أديب برنامج الحكاية السوشيال ميديا

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