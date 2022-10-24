المالية: تطوير الوثيقة النهائية لسياسة ملكية الدولة بشكل يعكس الواقع المحلي والدولي

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه كان هناك 30% من الأنشطة التي تم تعديلها لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فى ضوء التوصيات التي أتت من الخبراء أو من ممثلي القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه كان هناك 68 نشاط فرعي جديد كان لابد التعامل معهم وتوضيحهم.

وأضاف “كجوك”، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: “ساهمنا بأن تتطور الوثيقة النهائية بشكل يعكس الواقع المحلي والدولي.. وكان يجب علينا وضع تعريفات واضحة فى الوثيقة فى الكثير من الأمور”.

وانطلق اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، في تمام الساعة ١٠ صباحا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وتناقش الجلسة السادسة، "وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي".

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الجلسة تستهدف، على وجه الخصوص، استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.