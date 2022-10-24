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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محاضرات تدريب وتأهيل بجامعة الأزهر لتطبيق وتفعيل منظومة الحرم الذكي

د. سلامه داود رئيس
د. سلامه داود رئيس جامعة الأزهر

نظمت  جامعة الأزهر تحت رعاية فضيلة الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب سلسلة تدريبات ومحاضرات بجامعة الأزهر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية لتطبيق وتفعيل آليات منظومة الحرم الجامعي الذكي.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030م بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة ، وانطلاقًا من حرص جامعة الأزهر علي مواكبة هذا التطور من خلال تطبيق رؤية مصر 2030


وأشاد رئيس الجامعة بهذه الجهود التي تعكس مدى مواكبة جامعة الأزهر للتطور السريع الذي يهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م. 


وأوضح رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية التي قام بها، يرافقه الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للاطمئنان والمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، أن هذه الدورات التدريبية تعكس أن جامعة الأزهر تسير جنبا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل والإدارة الذكية الصديقة للبيئة. 
مشيرا إلى أن هذه الدورات التدريبية تقام بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27 في السادس من شهر نوفمبر القادم 2022، في مدينة شرم الشيخ. 


الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أكد حرص الجامعة على عقد مثل هذه الدورات التدريبية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، لافتا إلى أن هذه الدورات التدريبية تقام بالمجان لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والموظفين وكذلك للطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم. 


وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تحسين نتائج التعلم باستخدام التكنولوجيا داخل وخارج الفصل الدراسي.

جامعة الأزهر التحول الرقمي رئيس جامعة الازهر مايكروسوفت

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