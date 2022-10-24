المالية: سيكون هناك حوافز وإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري



قال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن هناك إصلاحات وسياسات وتدابير خاصة بدعم المنافسة وضمان الحياد منها تنظيم الأسواق المنتجات وتعزيز المنافسة وتفعيل استراتيجية حماية المنافسة ومراجعة وتقيم كافة الاجراءات لضمان وجود حياد تنافسية

واضاف كوجك إنه من ضمن الإصلاحات سرعة إقرار التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة والتوسع في إنشاء جهات رقابية مستقلة قطاعيا وانشاء اللجنة العليا الحياد ، وإنشاء المجلس القومي للملكية الفكرية.

واشار الي أنه سيكون هناك حوافز وإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ولذلك كان يجب تحسين منظومة التجارة وخفض الزمن للإفراج عن البضائع واستهداف تقديم حوافز إضافية تستهدف الصناعات أو النشاط محدد مع ربط الحوافز بتحقيق مخرجات واضحة لتوطين الصناعة والتصدير وتسجيل الملكية الفكرية وتدريب وتاهيل العمالة.



جاء ذلك خلال جلسة وثيقة ملكية الدولة وسياسات وتدابير تشجيع المنافسة والحوافز في اليوم الثاني لانعقاد المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .