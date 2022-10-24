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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون فواتير | سقوط مروّج الأدوية مجهولة المصدر على فيسبوك في قبضة الأمن

المتهم
المتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى ، نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع وترويج أدوية مجهولة المصدر وأجهزة إلكترونية غير مصرح بتداولها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة عبر "فيـس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة الساحل.

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وتم بإرشاده العثور داخل مخزن بالساحل على عدد ٥٧١ عبوه أدوية مختلفة الأنواع ، وكذا ضبط  15 هاتف محمول "صغير الحجم" – 40 جهاز GBS يعمل ببطارية الساعة لعدة أيام  بالتسجيل الصوتى – 207 سماعة بلوتوث غير مصرح بها– 116 ساعة مختلفة من ساعات "سمارت فون" المقلدة لماركات مختلفة – 55 طائرة ألعاب حديثة تعمل بخاصية الإستشعار ضد الصدمات للإرتفاعات يمكن تزويدها بكاميرا تصوير - هاتف محمول لتسهيل عملية الإتصال بعملائه - مبلغ مالى متحصلات البيع .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

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