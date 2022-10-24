ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

ولفتت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل بأكمام طويلة اتسمت بالريش وتميز التصميم بانه كشف عن ساقيها وباللون البينك الذي لا يحمل اي نشقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي شفاف، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.