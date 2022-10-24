حصيلة أولية لحادث فيصل.. إصابة5 في سقوط سقالات كوبري ترعة الزمر.. صور

حادث كوبري فيصل.. حصل صدى البلد على اللقطات الأولى من حادث كوبري فيصل - تحت الإنشاء - بالقرب من محطة مترو فيصل، الذي انهارت منه سقالات إنشائية وسقطت في الشارع من ارتفاع.

كانت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة قد شهدت سقوط بعض الأجزاء الخاصة بسقالات إنشائية من أعلى كوبري تحت الإنشاء "كوبري ترعة الزمر" بالقرب من محطة مترو فيصل في الجيزة.

سقوط سقالات كوبري بـ فيصل

تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا بانهيار سقالات تحت الإنشاء من أعلى كوبري بمنطقة فيصل، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال.

انهيار سقالات إنشائية من أعلى كوبري في الجيزة

وبالانتقال والفحص كشفت التحريات الأولية التي باشرها اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، سقوط بعض السقالات الخاصة بإنشاء كوبري بالقرب من محطة مترو فيصل.

وتبين إصابة 5 أشخاص كحصيلة أولية في الحادث وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفيات لإسعافهم.