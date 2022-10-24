اليمن: تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين، باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني.

وأشاد عبدالملك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بنتائج مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وما نفذته الحكومة من مسار إصلاحات فاعل ساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والانتقال به إلى النمو الإيجابي.