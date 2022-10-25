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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعفاء الناشرين من رسوم المشاركة في معرض الكويت للكتاب

معرض الكويت للكتاب
معرض الكويت للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن إعفاء جميع دور النشر المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام، من رسوم المشاركة بالمعرض.

 

تفاصيل إعفاء الناشرين من رسوم المشاركة

 

وقال الاتحاد في بيانه: "بالإشارة إلى إقامة معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته (45) في الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر 2022م، وبناءً على المراسلات التي تمت بين اتحاد الناشرين العرب  ةالدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة و سعد العنزي مدير معرض الكويت الدولي للكتاب وبمتابعة من  سعود المنصور رئيس لجنة تنمية الموارد بشأن إعفاء الناشرين المشاركين في معرض الكويت وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم تخفيفًا لأعبائهم نظرًا للظروف العصيبة التي يمر بها قطاع النشر ومن أجل مشاركة ناجحة للناشرين العرب في معرض الكويت الدولي للكتاب.
نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد تم التواصل مع مكتب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  عبدالرحمن المطيري وقد تم إعفاء جميع دور النشر المشاركة في المعرض من رسوم المشاركة بالمعرض، يأتي ذلك من منطلق الحرص على دعم الكتاب والأنشطة الثقافية في معرض الكويت الدولي للكتاب ودعم دور النشر لتخفيف العبء عنهم وتمكينهم من المشاركة في المعرض".
وأضاف البيان: "يأتي ذلك من منطلق الحرص على دعم الكتاب والأنشطة الثقافية في معرض الكويت الدولي للكتاب ودعم دور النشر لتخفيف العبء عنهم وتمكينهم من المشاركة في المعرض".
وتقدم الاتحاد بالشكر والتقدير  للوزير وللمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإدارة معرض الكويت  وسعود المنصور على ما قدموه للناشرين من كل التسهيلات التي تحقق أهدافهم المرجوة، ودعمهم الدائم للثقافة في دولة الكويت بشكل خاص وللثقافة العربية بشكل عام، مع خالص الأمنيات بدورة ناجحة واستمرار نجاح معرض الكويت الدولي للكتاب من عام إلى عام".

معرض الكويت للكتاب إعفاء الناشرين من رسوم المشاركة اتحاد الناشرين العرب الثقافة الكويتية معارض الكتب

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