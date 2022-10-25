جورج وسوف: معنى الاعتزال أروح أموت وطول ما أنا عايش هغني.. فيديو

رد المطرب الكبير جورج وسوف، على من يريده اعتزال الغناء، مؤكدا أن الغناء أهم شيء في حياته.

وأضاف جورج وسوف، في حوار مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، أن :"مش هعتزل، وكل اللي بيقول اعتزل اقول لهم اني مستمر في الغناء، وهذا الأمر له سبب لأن الغناء حياتي".

معنى الاعتزال أروح أموت



وتابع المطرب الكبير جورج وسوف، أن :"معنى الاعتزال أروح أموت، وطول ما انا عايش هغني".

كنت شقي وأنا صغير، ولكن دايمًا مع ربنا، وبخاف من أذية أي شخص، وكنت بحب الشقاوة والتنطيط واللعب، ومكنتش مدلل في وسط عائلتي، وأنا عايش حياتي من وأنا صغير عشان أسعد الناس وأنا بدلع أحلى دلع من محبة الجمهور.

