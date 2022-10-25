عضو مجلس الاتحاد السكندري: حسام حسن المسؤول عن تراجع الفريق الموسم الماضي

تحدث محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، عن البداية المميزة لزعيم الثغر في منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال محمد أحمد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " الاتحاد السكندري يملك قائمة مميزة، والبداية رائعة في الدوري، وعندما يكون هناك عدل داخل وخارج الملعب؛ الأمور تكون رائعة".

وأضاف: "حسام حسن كان المسؤول عن اختيار الصفقات في الموسم الماضي، وكلجنة كرة قدم، تعرضنا لهجوم؛ بسبب تلك الصفقات، وتراجع الفريق".

وتطرق للحديث عن طرد محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري خلال مواجهة أمس: "لا أحب الحديث عن التحكيم، فهناك ظروف ومُلابسات خاصة بموقف اللاعب، والحماس الزائد، ورغبته في إثبات نفسه؛ تسبب في انفعاله بهذه الطريقة".