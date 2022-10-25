استشهاد فلسطيني رابع برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان جديد، منذ قليل، استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله، وهو الرابع منذ بدء عملة من جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء.

وفجّر الاقتحام الإسرائيلي الواسع لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مواجهات غير مسبوقة مع الفلسطينيين أوقعت العديد من الضحايا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنها "سجلت مقتل 3 فلسطينيين، وإصابة 19 على الأقل بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي، بينهم إصابتان بحالة خطرة وإصابة بحالة متوسطة".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس.

وأضاف أن الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس، ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن ارضهم.